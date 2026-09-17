Выставка к 120-летию адмирала Николая Харламова открылась в музее Вооруженных сил РФ

В музее Вооруженных сил РФ открылась выставка к 120-летию со дня рождения адмирала Николая Харламова. В Зале Победы представили его личные вещи, которые передали потомки: форму, государственные награды, кортик, саблю, подаренную адмиралу во время освобождения Кореи, а также англо-русский словарь, которым он пользовался во время работы в Великобритании.

Харламов был советским военно-морским деятелем, дипломатом и участником Великой Отечественной войны. Он возглавлял советскую военную миссию в Великобритании, участвовал в переговорах по открытию второго фронта и координации поставок по ленд-лизу. После войны Харламов командовал Балтийским флотом, работал в КНР и помогал создавать Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая.

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