Первую партию кондиционеров собрали для поездов ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Для поездов ВСМ Москва – Санкт-Петербург собрали первую партию отечественных кондиционеров. Оборудование прошло полный цикл проверок, включая климатические испытания при температурах от минус 50 до плюс 70 градусов.

Установки оснащены системой компенсации перепадов давления, необходимой при скоростях до 400 километров в час. На завод "Уральские локомотивы" уже передали 13 систем для пассажирских салонов и 4 для кабин машинистов. До конца года поставят еще 23 системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.