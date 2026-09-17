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17 сентября, 07:45

Общество

Специалисты Центра имени Гамалеи успешно испытали вакцину против Эболы

Специалисты Центра имени Гамалеи успешно испытали вакцину против Эболы

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Специалисты Центра имени Гамалеи успешно испытали новую российскую вакцину против Эболы на живых образцах вируса. Исследование провели совместно с 48-м Центральным научно исследовательским институтом Минобороны.

Изначально препарат разрабатывали для защиты сразу от нескольких штаммов вируса, включая Судан и Бундибугио. Однако создание такой вакцины оказалось слишком сложным и дорогим, поэтому состав сократили до одного компонента против штамма Бундибугио.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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