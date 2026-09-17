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17 сентября, 07:30

Город

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 26 сентября

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 26 сентября

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Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 26 сентября. Более 150 площадок откроют двери для посетителей, среди них IT-компании, высокотехнологичные производства, фабрики, мастерские и кофейни.

Для гостей подготовят около 220 экскурсий. Участники смогут узнать о рабочих процессах и профессиях, а также о вакансиях и стажировках. Регистрация на сайте проекта уже открыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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