Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 26 сентября. Более 150 площадок откроют двери для посетителей, среди них IT-компании, высокотехнологичные производства, фабрики, мастерские и кофейни.

Для гостей подготовят около 220 экскурсий. Участники смогут узнать о рабочих процессах и профессиях, а также о вакансиях и стажировках. Регистрация на сайте проекта уже открыта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.