Опрос показал, что 49% россиян сталкивались с невозвратом одолженных денег

49% россиян, которые давали деньги в долг родственникам или друзьям, хотя бы иногда не получали их обратно. Такие данные привел Т-Банк по итогам опроса. 5% респондентов сталкивались с невозвратом регулярно. Чаще всего речь шла о займах до 5 тысяч рублей.

Займ свыше 10 тысяч рублей необходимо фиксировать письменно. В расписке указывают данные обеих сторон, сумму, дату и место составления документа, сроки и порядок возврата денег, а также ставят подписи. При невозврате средств займодавец может обратиться в суд.

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