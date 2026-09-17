Движение в центре Москвы ограничат из-за Московского мотофестиваля 18 и 19 сентября

Улицы в центре Москвы перекроют 18 и 19 сентября из-за Московского мотофестиваля. В пятницу, 18 сентября, с 15:00 ограничат движение на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

В субботу, 19 сентября, ограничения начнут действовать с 20:00. С 12:00 нельзя будет проехать по внешней стороне Садового кольца. На некоторых участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой уже действует запрет на парковку.

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