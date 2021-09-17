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17 сентября 2021, 07:15

В мире

Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР – эксперты

Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР – эксперты

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Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР. По мнению медиков, на территории этой страны вирус особенно быстро мутирует. Дело в том, что в Южной Африке много ВИЧ-инфицированных, а в организме человека с ослабленным иммунитетом COVID-19 развивается гораздо быстрее.

Ученые советуют всем воздержаться от поездок на африканский континент и не контактировать с теми, кто оттуда прибыл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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