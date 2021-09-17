Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР – эксперты

Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР. По мнению медиков, на территории этой страны вирус особенно быстро мутирует. Дело в том, что в Южной Африке много ВИЧ-инфицированных, а в организме человека с ослабленным иммунитетом COVID-19 развивается гораздо быстрее.

Ученые советуют всем воздержаться от поездок на африканский континент и не контактировать с теми, кто оттуда прибыл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.