Эксперты доказали безопасность пассажиров в хвосте самолёта

Американские ученые специально разбили самолет в пустыне, чтобы изучить наиболее безопасные зоны в авиалайнерах. Испытание проходило в пустыне на американо-мексиканской границе.

По результатам испытани, самыми безопасными оказались места в хвосте самолета, а самый сильный удар пришелся на кабину пилотов и бизнес-класс. Это доказывает недавнее крушение самолета на Камчатке - четверо выживших пассажиров сидели как раз в хвосте самолета.