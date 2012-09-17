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Новости

17 сентября 2012, 19:51

Безопасность

Эксперты доказали безопасность пассажиров в хвосте самолёта

Эксперты доказали безопасность пассажиров в хвосте самолёта

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Американские ученые специально разбили самолет в пустыне, чтобы изучить наиболее безопасные зоны в авиалайнерах. Испытание проходило в пустыне на американо-мексиканской границе.

По результатам испытани, самыми безопасными оказались места в хвосте самолета, а самый сильный удар пришелся на кабину пилотов и бизнес-класс. Это доказывает недавнее крушение самолета на Камчатке - четверо выживших пассажиров сидели как раз в хвосте самолета.
безопасностьтранспортсамолетыавиакатастрофыновости

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