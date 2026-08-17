Дополнительный офис визового центра Японии открыли в Москве на Олимпийском проспекте. Там принимают документы у туристических компаний и выдают готовые паспорта. Новый офис находится в том же здании, что и основной.

Япония вызывает все больший интерес у российских путешественников, специалисты называют ее одним из наиболее динамично растущих направлений. При этом страна выдает визы лояльно и всего за несколько дней.

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