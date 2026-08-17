Московские футбольные клубы по-разному прошли четвертый тур чемпионата России

Московские клубы по-разному прошли четвертый тур чемпионата России. В турнирной таблице первые две строчки занимают "Краснодар" и "Зенит". "Спартак" и ЦСКА пока отстают от лидирующей группы.

В следующее воскресенье, 23 августа, команды "Спартак" и "Зенит" встретятся в очном матче. Остальные московские клубы находятся во второй половине таблицы. Ниже "Локомотива" располагается зона стыковых матчей и прямого вылета из Премьер Лиги.

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