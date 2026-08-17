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Новости

17 августа, 06:30

Общество

Эксперты назвали сумму, при которой зарплата не влияет на пенсию

Эксперты назвали сумму, при которой зарплата не влияет на пенсию

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Социальные выплаты и пенсии повысят россиянам с 2027 года

Эксперты назвали зарплату, при получении которой размер будущей пенсии перестает зависеть от размера дохода. Причина связана с пенсионными баллами, с которыми связана сумма страховой выплаты.

За год можно получить ограниченное количество баллов, поэтому после определенного уровня зарплаты дополнительные доходы не увеличивают их количество. Так сколько начислят таких баллов максимально в 2026 году и при какой зарплате?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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