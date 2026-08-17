Болельщики "Фейеноорда" поздравили 91-летнего массажиста клуба у его дома

Болельщики "Фейеноорда" поздравили с 91-летием бывшего физиотерапевта и массажиста клуба Херарда Мейера. Он посвятил команде 50 лет и из-за проблем со здоровьем редко посещает матчи, поэтому фанаты пришли к его дому.

В Нидерландах болельщики "НАК Бреда" провели акцию в поддержку футболиста Метса Сойнтьенса, семья которого потеряла новорожденную дочь. После матча фанаты зажгли сотни бенгальских огней и развернули баннер "Небо обрело новую звездочку".

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