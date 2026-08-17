Московское "Динамо" уступило "Зениту" со счетом 0:3 в четвертом туре РПЛ

Московские клубы по-разному завершили четвертый тур Российской Премьер-лиги. Московское "Динамо" в гостевом матче в Санкт-Петербурге уступило "Зениту" со счетом 0:3. Два гола забил Александр Соболев, еще один мяч на счету Максима Глушенкова. В пятом туре 23 августа "Динамо" примет "Родину".

Московский "Спартак" в гостях обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. За "Спартак" забили Манфред Угальде и Пабло Солари, у "Балтики" отличился Андрей Мандель. "Спартак" впервые за три года победил "Балтику". В пятом туре москвичи сыграют дома с "Зенитом", а перед этим проведут гостевой кубковый матч с "Рубином".

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