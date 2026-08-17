Стадион "Динамо" отмечает день рождения 17 августа. Его открыли в 1928 году, и в этот же день на спортивной арене прошел первый футбольный матч между сборной Белоруссии и командами рабочих клубов Швейцарии. Белорусы победили со счетом 6:3.

В 2008 году стадион закрыли на реконструкцию. Через 10 лет на его месте открылся комплекс "ВТБ Арена". Он объединил футбольный стадион имени Льва Яшина, хоккейную арену, торговый центр и отель.

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