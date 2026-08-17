Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут посещать бесплатные тренировки. Спецпроект "На высоте" проведет занятие по зумбе 17 августа в 19:00. В столичных парках в это же время пройдет тренировка по ушу.

Жители могут записаться и в бесплатные секции. В водно-спортивном комплексе "Буревестник" в 19:30 состоится занятие по каякингу, а в 17:00 – тренировка по сапсерфингу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.