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17 августа, 07:45

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Фестиваль самодельных летательных аппаратов пройдет в Москве 22 августа

Фестиваль самодельных летательных аппаратов пройдет в Москве 22 августа

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Фестиваль самодельных летательных аппаратов пройдет в Москве 22 августа. Команды испытают свои аппараты в парке искусств "Музеон", отправляя их с шестиметровой рампы над Москвой рекой. Победителей выберут в номинациях на дальность полета, креативность и лучшее шоу.

С 20 по 23 августа в Гостином Дворе пройдет фестиваль "День Индии". В программе танцевальные и кулинарные мастер классы, занятия йогой и выставки. На индийском базаре разместят более 120 торговых точек. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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