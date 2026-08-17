Фестиваль самодельных летательных аппаратов пройдет в Москве 22 августа. Команды испытают свои аппараты в парке искусств "Музеон", отправляя их с шестиметровой рампы над Москвой рекой. Победителей выберут в номинациях на дальность полета, креативность и лучшее шоу.

С 20 по 23 августа в Гостином Дворе пройдет фестиваль "День Индии". В программе танцевальные и кулинарные мастер классы, занятия йогой и выставки. На индийском базаре разместят более 120 торговых точек. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.