Будущие контрактники рассказали, что повлияло на решение отправиться в зону СВО

Единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова в Москве продолжает свою работу. Кандидатам советуют записываться заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. С собой понадобятся паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, при их наличии.

"Родину надо кому-то защищать. Еще семью кормить надо. Много привилегией, пособий, льгот, поэтому и пошел", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.