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17 июля, 09:15

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Пентхаус за 3,4 млрд рублей появился на рынке недвижимости Москвы

Пентхаус за 3,4 млрд рублей появился на рынке недвижимости Москвы

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Самый дорогой пентхаус на рынке новостроек Москвы оценивается в 3,4 миллиарда рублей. Объект площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров расположен на Софийской набережной.

В рейтинг самых дорогих объектов также вошли апартаменты на Тверской улице стоимостью 3,2 миллиарда рублей и объект на Кузнецком Мосту за 2,3 миллиарда рублей. Покупатели такой недвижимости оценивают не только площадь, но и расположение, ограниченное предложение и возможность сохранить капитал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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