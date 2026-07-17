Роспотребнадзор разрешил купание в Москве только в пяти зонах отдыха. Безопасными для купания остаются озеро Белое, Путяевский пруд № 1, пляжи Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Пионерский пруд.

На Большом городском пруду, Школьном озере, пляже "Динамо" и в зоне отдыха "Тропарево" купание не рекомендовано. Эти территории открыты только для отдыха на берегу. В зоне отдыха "Левобережье" не соответствуют нормам вода и песок.

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