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17 июля, 07:15

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Роспотребнадзор разрешил купание в Москве только в пяти зонах отдыха

Роспотребнадзор разрешил купание в Москве только в пяти зонах отдыха

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Роспотребнадзор разрешил купание в Москве только в пяти зонах отдыха. Безопасными для купания остаются озеро Белое, Путяевский пруд № 1, пляжи Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Пионерский пруд.

На Большом городском пруду, Школьном озере, пляже "Динамо" и в зоне отдыха "Тропарево" купание не рекомендовано. Эти территории открыты только для отдыха на берегу. В зоне отдыха "Левобережье" не соответствуют нормам вода и песок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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