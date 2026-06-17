Врач заявила, что риски распространения Эболы в России минимальны

Риски распространения вируса Эбола в России минимальны, заявила врач общей практики, кандидат медицинских наук Кристина Галиченко. Инфекция появилась в Демократической Республике Конго, в зоне риска находятся жители этого региона и ближайшие территории.

Вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем, а только контактным через слизистые оболочки и кровь. Основными резервуарами инфекции являются летучие мыши.

В аэропортах России принимаются меры безопасности в отношении пассажиров, прибывающих из регионов с распространением инфекции.

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