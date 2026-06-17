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17 июня, 07:30

Экономика

Эксперты назвали главную ошибку москвичей с ипотекой

Эксперты назвали главную ошибку москвичей с ипотекой

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Эксперты назвали главную ошибку, которую совершают москвичи с ипотекой. По их словам, многие заемщики стремятся любой ценой снизить ежемесячный платеж, что приводит к увеличению срока кредита и росту общей переплаты.

Специалисты также считают ошибкой оформление слишком крупного кредита. Заемщики, которые направляют на ипотечные платежи большую часть своих доходов, чаще сталкиваются с финансовыми трудностями и риском потери жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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