Синоптик рассказал о погоде в столице на ближайшую неделю

Вторая половина мая в Москве продолжит характеризоваться температурными волнами, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам, 18 мая в столичном регионе будет солнечно и сухо, температура поднимется до 27–30 градусов, что примерно на 10 градусов выше нормы.

С 20 мая и до конца недели погода станет неустойчивой, возможны кратковременные ливни и грозы. В выходные после полудня станет немного прохладнее до 19–24 градусов.

