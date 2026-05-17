Пожарный поезд направили для тушения пожара на востоке Москвы

Пожарный поезд направили для тушения возгорания на Амурской улице, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Выяснилось, что под эстакадой на стройплощадке загорелись отделочные материалы. По данным МЧС, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Прокуратура начала проверку и устанавливает причины возгорания.

Движение по Северо‑Восточной хорде в районе Амурской улицы перекрыто в обе стороны. Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты.

