17 мая, 09:45
Жители дома на Маросейке жалуются на шумные вечеринки в цокольном помещении
Жители одного из домов на Маросейке пожаловались на шумные вечеринки в цокольном помещении. По их словам, там регулярно проходят мероприятия с громкой музыкой, из-за чего в квартирах ощущается вибрация.
В свою очередь представители заведения утверждают, что это не ночной клуб, а спортивное пространство, где занятия и мероприятия проходят по расписанию, а уровень шума не превышает допустимых норм.
