17 мая, 09:15
В Москве возбудили дело против самокатчика, сбившего ребенка около зоопарка
Уголовное дело возбудили в отношении самокатчика, который сбил ребенка возле Московского зоопарка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
По словам адвоката, тот факт, что самокатчик скрылся с места ДТП, может быть расценен как отягчающее обстоятельство. Она отметила, что в таком случае виновнику может грозить максимально строгое наказание.
