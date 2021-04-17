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17 апреля 2021, 09:15

Наука

"Союз МС-17" вернулся на Землю после полугодовой вахты

"Союз МС-17" вернулся на Землю после полугодовой вахты

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Экипаж "Союза МС-17" благополучно вернулся на Землю. Космонавты приземлились в Казахстане и уже покинули спускаемый аппарат.

Специалисты наземных служб помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. Их сразу же осмотрели медики, самочувствие космонавтов хорошее.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс провели в космосе 185 суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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