"Союз МС-17" вернулся на Землю после полугодовой вахты

Экипаж "Союза МС-17" благополучно вернулся на Землю. Космонавты приземлились в Казахстане и уже покинули спускаемый аппарат.

Специалисты наземных служб помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. Их сразу же осмотрели медики, самочувствие космонавтов хорошее.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс провели в космосе 185 суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

