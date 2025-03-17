17 марта 2025, 22:15Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется весна
Раннюю весну в Москве прервал мощный атмосферный фронт, который принес с собой снегопад, шквалистый ветер и резкое похолодание. В некоторых районах столицы снежный покров достиг четырех сантиметров. Однако синоптики уверяют, что зима задержится лишь на несколько дней, и уже к выходным в Москву вернется потепление.
Из-за снегопада на дорогах увеличилось число аварий, так как многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю. ЦОДД предупреждает о возможной гололедице и рекомендует использовать общественный транспорт.
