В Зеленограде 24-летний водитель электросамоката получил штраф за попытку скрыться от сотрудников ДПС. Молодой человек ехал на мощном транспорте без защитной экипировки и не остановился по требованию инспекторов.

Как объяснил задержанный, он решил уехать, поскольку у него не было водительских прав. В отделе полиции выяснилось, что мощность двигателя электросамоката превышает 400 ватт, поэтому для управления им необходимо водительское удостоверение.

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