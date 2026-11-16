Москвичи смогут бесплатно посетить лекции по психологии и получить консультации по ментальному здоровью. Мероприятия пройдут с 19 по 22 ноября в центре ментального здоровья на Трубной улице.

Горожане смогут прийти на лекции, мастер-классы и тренинги, а также получить индивидуальные консультации специалистов. Участники смогут обсудить с психологами тревожность, панические атаки, депрессивные переживания и повышенную утомляемость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.