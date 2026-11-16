В Москве 16 ноября отмечают День самбо. В честь праздника на нескольких площадках столицы пройдут соревнования с участием сильнейших представителей отечественной школы этого вида спорта.

В это воскресенье, 22 ноября, в Москве также стартует командный квест "Большие гонки". Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек. Присоединиться могут все желающие старше 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.