В районе Ясенево с 21 ноября изменится работа автобусных маршрутов. Вместо автобусов № 261 и № 639 начнет курсировать новый магистральный маршрут № м21. Он пройдет по Соловьиному проезду, улице Рокотова, Литовскому бульвару и Новоясеневскому проспекту.

Автобусы № м27 будут следовать по Новоясеневскому проспекту до проезда Карамзина. В целом транспорт в районе станет ходить чаще, а остановки будут расположены ближе к жилым домам и социальным объектам.

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