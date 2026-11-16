В Минфине РФ предложили изменить порядок налогообложения доходов по банковским вкладам. Согласно инициативе, с 1 января банки будут рассчитывать и удерживать НДФЛ по единой ставке 13%.

Окончательный расчет с учетом всех доходов человека и прогрессивной шкалы будет проводить ФНС. Если совокупный доход подпадет под повышенную налоговую ставку, налоговая служба доначислит разницу по итогам года.

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