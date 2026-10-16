В Москве на выходные ожидается до +17 градусов

В столице все выходные будет тепло и сухо. Температура поднимется до +17, обещают синоптики. Двухдневную "золотую осень" создадут полосы высокого давления, которые протянулись между двумя циклонами и атмосферными фронтами. Из-за них облака в основном будут обходить город.

Циклоны вернутся в понедельник вместе с резким похолоданием. На следующей неделе днем всего +9, а в ночь на вторник, 20 октября, ожидаются заморозки.

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