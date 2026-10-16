Большинство курьеров в Москве заранее сдали тест на знание ПДД

Большинство московских курьеров заранее прошли тестирование на знание ПДД и получили зачет на год вперед. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Добровольно пройти аттестацию можно было с 30 сентября по 14 октября. С 15 октября экзамен стал обязательным для всех сотрудников служб доставки.

Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Тех, кто не справился с тестом, отстраняют от работы и направляют на пересдачу. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.