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16 октября, 15:15

Транспорт

Большинство курьеров в Москве заранее сдали тест на знание ПДД

Большинство курьеров в Москве заранее сдали тест на знание ПДД

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Большинство московских курьеров заранее прошли тестирование на знание ПДД и получили зачет на год вперед. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Добровольно пройти аттестацию можно было с 30 сентября по 14 октября. С 15 октября экзамен стал обязательным для всех сотрудников служб доставки.

Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Тех, кто не справился с тестом, отстраняют от работы и направляют на пересдачу. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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