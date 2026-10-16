16 октября, 11:15Транспорт
Стоимость проезда по МСД изменилась с 16 октября
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик изменилась и теперь составляет 25 рублей за участок. Изменение тарифа связано с ростом нагрузки, сообщили в столичном Дептрансе.
В сентябре поток автомобилей на МСД увеличился на 20 тысяч машин в сутки – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Новый тариф действует с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни проезд по магистрали остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда по-прежнему составляет 950 рублей.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.