Стоимость проезда по МСД изменилась с 16 октября

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик изменилась и теперь составляет 25 рублей за участок. Изменение тарифа связано с ростом нагрузки, сообщили в столичном Дептрансе.

В сентябре поток автомобилей на МСД увеличился на 20 тысяч машин в сутки – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новый тариф действует с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни проезд по магистрали остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда по-прежнему составляет 950 рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.