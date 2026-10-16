В аэропорту Внуково задержанные самолеты готовят к отправке. Однако в пресс-службе отметили, что многое зависит от наличия экипажей и самих бортов. Некоторые разворотные отправили на запасные аэродромы во время ограничений.

Пассажирам напомнили, что многие процедуры по переоформлению билетов или возврату денег доступны в онлайн-формате, поэтому необязательно ехать в аэропорт.

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