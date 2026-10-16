Столичным водителям рассказали, где затруднено движение утром 16 октября

На шоссе Энтузиастов в сторону центра утром 16 октября перекрыта одна из трех полос. Движение затруднено: автомобили едут медленно, а перед местом перекрытия поток практически останавливается. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами.

Также движение затруднено на нескольких участках. На улице Большой Академической улице перекрыта одна из трех полос. На Щелковском путепроводе в сторону центра перекрыт участок от Большой Черкизовской улицы до Вернисажной. Ограничения действуют и на Каспийской улице.

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