Минпромторг утвердил ставки техсбора на электронику для россиян

Стали известны ставки техсбора на электронику для россиян. Вместе с перечнем товаров их утвердил Минпромторг.

Базовая ставка для ноутбуков и планшетов составит 746 рублей, для смартфонов – 373 рубля, для некоторых телефонных аппаратов – 37 рублей. Если товарный знак и модель внесены в госсистему мониторинга, то ставка ниже.

Техсбор начнет действовать с 1 декабря. Новый механизм нужен, чтобы финансировать развитие электронной и радиоэлектронной промышленности и укрепить технологический суверенитет страны.

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