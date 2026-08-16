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16 августа, 11:15

Город

Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года

Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года

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Реконструкция Шуховской башни начнется осенью 2026 года. На объекте демонтируют и заменят секции с первой по пятую. Работы проведут с сохранением оригинальных деталей и учетом статуса объекта культурного наследия. Шестую секцию планируют сохранить в полном объеме после проверки металла.

При разборке и сборке металлоконструкций специалисты будут использовать 3D-модель башни, полученную с помощью лазерного сканирования. Каждый элемент остальных секций проверят отдельно. Завершить работы планируют в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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