16 августа, 00:15Город
В Северном Тушине благоустроили территорию храма Святителя Тихона
В Северном Тушине благоустроили территорию храма Святителя Тихона, волонтеры высадили там две сотни кустарников сирени, спиреи и кизильника. В команду вошли и местные жители.
Всего в этом году в районе высадят около 5 тысяч кустарников, работы запланированы в разных локациях на основе пожеланий москвичей. Озеленение в столице становится неотъемлемой частью благоустройства и напрямую влияет на качество жизни в мегаполисе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.