В Северном Тушине благоустроили территорию храма Святителя Тихона, волонтеры высадили там две сотни кустарников сирени, спиреи и кизильника. В команду вошли и местные жители.

Всего в этом году в районе высадят около 5 тысяч кустарников, работы запланированы в разных локациях на основе пожеланий москвичей. Озеленение в столице становится неотъемлемой частью благоустройства и напрямую влияет на качество жизни в мегаполисе.

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