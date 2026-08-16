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16 августа, 07:15

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Студию с прозрачной ванной продают в Москве за 12,5 млн рублей

Студию с прозрачной ванной продают в Москве за 12,5 млн рублей

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В интернете появились необычные объявления о сдаче и продаже жилья в Москве. За 12,5 миллиона рублей можно приобрести студию недалеко от метро "Волгоградский проспект", в центре комнаты которой установлена прозрачная ванна.

На Новодмитровской улице сдается квартира от 13 тысяч рублей в сутки с гидромассажной ванной у окна на 36 этаже. В Москва-Сити можно снять жилье за 7 тысяч рублей в сутки с видом на столицу из ванны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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