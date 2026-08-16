Роспотребнадзор предупредил туристов о несовпадении описания отелей

Роспотребнадзор напоминает туристам о необходимости проверять договор перед поездкой, так как описание номера на сайте может не совпадать с реальностью. Специалисты советуют сохранять скриншоты с сайта бронирования и чеки об оплате.

При заселении необходимо сразу осмотреть номер. Если обнаружены неполадки или заселили не в тот номер, следует позвать администратора и зафиксировать претензию на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.