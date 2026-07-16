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16 июля, 17:15

Технологии

В VK сообщили о штатной работе сервисов после удаления из Google Play

В VK сообщили о штатной работе сервисов после удаления из Google Play

Приложения "ВКонтакте" и МАХ исчезли из Google Play

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Евросоюз ввел санкции против "ВКонтакте" и мессенджера МАХ

Все сервисы VK продолжают работать в обычном режиме после удаления из Google Play, сообщили в компании. Ранее из цифрового магазина также пропали приложения МАХ, "Одноклассники" и Mail.ru.

При этом уже установленные на устройствах с Android сервисы продолжают работать без ограничений, пользователям доступны обновления и пуш-уведомления. Ранее Евросоюз включил компанию VK в санкционный список.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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