В VK сообщили о штатной работе сервисов после удаления из Google Play

Все сервисы VK продолжают работать в обычном режиме после удаления из Google Play, сообщили в компании. Ранее из цифрового магазина также пропали приложения МАХ, "Одноклассники" и Mail.ru.

При этом уже установленные на устройствах с Android сервисы продолжают работать без ограничений, пользователям доступны обновления и пуш-уведомления. Ранее Евросоюз включил компанию VK в санкционный список.

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