Ресторатор прокомментировал отмену системы QR-кодов для столичных ресторанов и кафе

С 19 июля вход в столичные заведения будет открыт для всех – отменяют обязательные QR-коды для посещения. Президент Профессионального Ресторанного Альянса, основатель Группы Компаний "HURMA" Дмитрий Левицкий прокомментировал данную инициативу.

"Еще неделю назад, когда мы встречались и обсуждали с руководством города историю эту с кодами, ситуация ухудшалась каждый день. 9 тысяч заболевших, и было не понятно станет ли их 10–15 и так далее. Ситуация улучшается, и цифры заболевших упали до 5 тысяч заболевших в день. Это, конечно, самая главная причина", – рассказал Левицкий.

Он отметил, что заведения не могут работать, имея в зале 10% от количества гостей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.