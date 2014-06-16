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16 июня 2014, 08:19

Город

На пересечении Киевского шоссе и МКАД ограничат движение

На пересечении Киевского шоссе и МКАД ограничат движение

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Искать пути объезда советуют московским водителям, которые пользуются киевским шоссе. На пересечении дороги с МКАД движение ограничат из-за ремонта.

Строительные работы уже начались. Продлятся они не меньше двух месяцев, до 20-го августа. На это время ремонтники перекроют по одной полосе в обоих направлениях. Как альтернативные в ГИБДД предлагают использовать развязки на пересечениях кольцевой автодороги и Боровского, а также Калужского шоссе. Есть для водителей и хорошая новость. О гигантских пробках в районе пересечения "Дмитровки»"и МКАД теперь практически можно забыть. Там заканчиваются работы по реконструкции новой эстакады. Подробности - в сюжете канала "Москва 24".
Сюжет: Реконструкция МКАД
дороги транспорт Киевское шоссе ремонт Наиль Губаев новости Наталия Ямщикова

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