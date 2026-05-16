Участники СВО назвали московские музеи важной частью гражданского воспитания молодежи

Роль московских музеев в просвещении и патриотическом воспитании молодежи обсудили участники круглого стола, посвященного культурно-просветительской акции "Ночь в музее". В мероприятии, организованном фракцией партии "Единая Россия" в Музее героизма на ВДНХ, приняли участие депутаты Мосгордумы, представители профильных организаций в сфере культуры, участники и ветераны СВО. Отдельное внимание было уделено городским музейным проектам, помогающим школьникам и студентам глубже понимать историю страны.

Значение акции "Ночь в музее" как одного из самых заметных городских форматов культурного просвещения отдельно отметил участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов. В этом году она пройдет в ночь с 16 на 17 мая в юбилейный, 20-й раз и охватит 170 площадок по всему городу.

По мнению Шарипова, главное преимущество проекта – разнообразие тем и форматов: за один вечер посетители могут познакомиться с разными страницам истории, культуры, науки и литературы России.

"В ходе акции по всей столице действуют разные тематические площадки. Ключевые события российской истории посетители вспомнят в Музее Москвы или Музее Победы на Поклонной горе. Музей космонавтики покажет фильмы о покорении космоса, а Дом Гоголя и квартира Булгакова на Садовой проведут чтения и ночные экскурсии по местам, где раньше жили классики русской литературы", – рассказал он.

По словам Шарипова, интерес к таким программам показывает устойчивый запрос горожан на знакомство с историческим и культурным наследием России. Вечерний формат помогает привлечь дополнительную аудиторию, а широкий выбор маршрутов позволяет заинтересовать разные группы людей – от школьников и студентов до семей с детьми.

"В музейных пространствах город сохраняет основные принципы культурного кода России: уважение к истории и национальным символам. Предлагая посетителям разнообразные мероприятия, которые помогают глубже познакомиться с историей, искусством и традициями РФ, Москва передает его следующим поколениям", – резюмировал Шарипов.

Как считает ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев, столичная музейная система помогает школьникам и студентам через конкретные экспозиции, документы, личные истории и современные форматы глубже понять историю страны.

"Для меня разговор о героизме всегда начинается с семьи: четверо моих дедов прошли Великую Отечественную войну. Подобные истории есть в каждой семье нашей страны – кто-то воевал на фронте, кто-то самоотверженно трудился в тылу. Именно из этих семейных воспоминаний складывается наша общая память о Великой Отечественной войне, а музейные пространства помогают сделать эту память зримой, понятной и близкой для молодых людей", – подчеркнул он.

По его мнению, такие акции, как "Ночь в музее", дают возможность выстроить собственный маршрут по культурному наследию Москвы, и раскрывают историю страны через множество площадок, сюжетов и человеческих судеб. Гусев также добавил, что подобные проекты дополняют городскую систему патриотического воспитания, объединяя музейные, образовательные и общественные площадки.

"О том, что такое ответственность за ближних, готовность прийти на выручку, что такое преданность Родине, молодые люди узнают, в том числе, и в нашем едином центре поддержки участников СВО в Москве. Мы организуем экспозиции, встречи с героями, "уроки мужества" и волонтерские акции, которые прививают молодому поколению высокие нравственные и гражданские принципы, ближе знакомят молодежь с историей России", – отметил Гусев.

Роль музеев в профессиональной ориентации школьников отметил участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой. По его словам, музейная среда помогает подросткам увидеть прямую связь между историей страны и развитием города, трудом конкретных специалистов и личным выбором человека.

"Часто провожу для школьников "уроки мужества" и могу сказать, что на таких занятиях выступающий становится для детей самым ценным и достоверным источником информации. Дети часто задают мне вопросы о том, как поступить в военное училище, какую они могут выбрать профессию в этой сфере. Музеи пробуждают в них интерес к тому или иному делу, а подобные личные встречи помогают узнать о его специфике от профессионала", – считает Шелковой.

По его мнению, особую ценность имеют форматы, где экспозиция становится частью образовательного процесса. Например, в рамках программы "Учебный день в музее" для школьников проводят занятия в музейном пространстве. Они работают с материалами выставок, участвуют в квестах и мастер-классах, решают практические задания. В Музее городского хозяйства Москвы юные горожане знакомятся с тем, как устроена столица.

Отдельное значение, по мнению Шелкового, имеют отраслевые музейные площадки. В частности, в Музее Мосэнерго и энергетики Москвы школьники и студенты знакомятся с историей развития столичной энергетики, современными технологиями производства тепла и электричества, интерактивными макетами станций и оборудования. Как подчеркнул Шелковой, такие программы помогают подросткам лучше ориентироваться в разных сферах, понимать, какие знания и качества нужны будущему специалисту.

Москва – один из мировых лидеров по количеству и разнообразию музеев. В столице сегодня действует более 450 федеральных, городских, муниципальных, ведомственных и частных музеев. В 2025 году посещаемость столичных музеев и выставок выросла на треть, до 19 миллионов человек.

Город продолжает развивать и реализовывать тематические проекты, в числе которых "Музеи – детям", запущенный в 2017 году. Благодаря проекту школьники и учащиеся колледжей могут посещать городские музеи столицы бесплатно. Для этого необходимо взять с собой карту москвича или карту "Москвенок".

Доступ к музейным коллекциям расширяют и онлайн-инструменты. Например, проект "Музейная Москва онлайн" объединяет более 40 городских музеев и дает возможность знакомиться с их экспонатами в цифровом формате.

