Депутат Госдумы Евгений Попов поддержал спортсменов на турнире по хоккею на западе Москвы

Любительский турнир по хоккею среди команд запада и северо-запада Москвы состоялся во дворце спорта "Крылья советов". Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов стал почетным гостем мероприятия. Он выступил перед участниками с приветственным словом, вбросил стартовую шайбу, а также вышел на лед и принял участие в турнире капитанов команд, который прошел перед основной игрой.

"Для меня большая честь открыть сегодняшний турнир и поболеть за любимые команды. Я часто посещаю спортивные мероприятия в Москве и вижу, как много горожан ведет активный образ жизни. По итогам 2025 года число москвичей, занимающихся спортом, выросло до 6,8 миллиона человек. Для активных жителей в столице действуют всесезонные проекты, например "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Их участники могут выбрать для себя любое направление – бег, северная ходьба, фитнес, футбол, баскетбол – и посещать бесплатные тренировки несколько раз в неделю", – сказал Попов.

На лед вышли хоккеисты команд из шести районов Западного и Северо-Западного округов: Крылатское, Кунцево, Строгино, Филёвский Парк, Фили-Давыдково и Можайский. Турнир проводился по упрощенным правилам игры в хоккей. Жеребьевка прошла накануне соревнований: в группу "А" и в группу "Б" вошли по три районных команды. Каждая команда сыграла по два матча в своей группе, согласно жребию.

Победителем турнира стала команда района Кунцево, второе место заняли хоккеисты из Крылатского, третье – команда района Филевский Парк.

Москва постоянно развивает спортивную инфраструктуру. С 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами общей площадью 106,2 тысячи квадратных метров. Они расположены в восьми административных округах и предназначены для игры в хоккей, фигурного катания, а также для проведения соревнований и ледовых шоу.

Постоянно совершенствуются и спортивные локацию во дворах: возле домов монтируют современные площадки с десятками уличных тренажеров, а также создают кластеры с тренировочным оборудованием и локациями для командных игр. Провести тренировку, сыграть в футбол или волейбол можно, не отходя далеко от дома. Только в 2025 году в городе обустроили более 800 спортивных площадок, в том числе 50 футбольных полей, свыше 10 площадок для стритбола, порядка 140 зон для настольного тенниса, более 100 многофункциональных пространств для разных видов активности, а также свыше 10 скейт-парков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

