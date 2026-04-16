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16 апреля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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Для знаменитой Курчатовской школы строят новый корпус. Сергей Собянин сообщил, что учебное заведение откроется 1 сентября. В уникальном по архитектуре и оснащению здании на Волоколамском шоссе смогут учиться 815 школьников. Новый корпус станет архитектурной доминантой района Покровское‑Стрешнево.

Продолжает набирать темп и программа реновации. По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в первом квартале 2026 года договоры на новые квартиры заключили около 12,2 тысячи москвичей.

"Это почти на 4,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период 2025-го. На востоке столицы документы на комфортное жиле за эти 3 месяца оформили более 2,1 тысячи горожан, столько же на юго-востоке. На западе ключи от квартир получили свыше 1,7 тысячи человек", – заявил он.

В районе Чертаново Центральное завершено строительство 2 однополосных съездов между МСД и улице Подольских Курсантов. Новые маршруты позволят сократить перепробег в среднем на 2,5 километра.

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