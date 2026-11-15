Расписание поездов Курского направления МЦД-2 изменится в Москве

С 16 по 22 ноября и 30 ноября в Москве изменится расписание поездов на Курском направлении МЦД-2. В будние дни после 23:00, а в выходные после 21:00 поезда в сторону Нахабино перестанут останавливаться на станции Покровская.

На станции Царицыно составы в направлении Подольска будут отправляться с третьего пути, а в сторону Нахабино с четвертого. На отдельных участках интервалы движения увеличатся до 20 минут. Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание и следить за объявлениями на станциях.

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