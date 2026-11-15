Министр транспорта США сообщил о восстановлении авиасообщения

Авиасообщение в США восстанавливается после приостановки всех вылетов из-за технического сбоя. Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что работа аэропортов постепенно нормализуется, а самолеты снова отправляются по маршрутам.

Полеты безопасны, однако задержки и отмены рейсов пока возможны. Авиакомпании корректируют расписание и направляют самолеты вместе с экипажами в необходимые аэропорты. Ранее Федеральное авиационное управление США остановило вылеты из-за проблем с оборудованием для управления полетами.

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